『Fenair 化粧鏡 女優ミラー ハリウッドミラー メイク 鏡 卓上 壁掛け 2wayで使える USBポート付き スマホ充電可能 14個のLEDライト付き 三色点灯モード 無段階調【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 22時 19分に出品され05月02日 22時 19分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 横長タイプハリウッドミラー：ヨコ50*タテ40cmで大きめサイズな女優ミラー、顔全体はもちろん、デコルテまで映せ、上半身の服装の雰囲気、ヘアスタイルとメイクのバランスを確認できます。14個のハリウッド式LED電球を採用し、時間帯や部屋の明るさに左右されずにライトで顔を明るく照らせ、女優さんの気分でメイクを楽しめます。

3つの光と明るさの調整＆メモリー機能：鏡に3つのタッチボタンが設置され、「M」ボタンが調色で、タッチでライトの色 ウォーム/ナチュラル/クール を変更します。「P」ボタンが調光で、長押して明るさを無段階に調整できます。さまざまなシーンの照明環境をシミュレートして、化粧ムラや厚塗りなく、自然な仕上がりができます。また、このライト付きミラーがメモリー機能搭載しているため、次回ミラーをオンにすると、同じライトモードになります。

USB充電ポート付き：多くの人は化粧をしながらビデオを見るのが好きですが、携帯電話のバッテリーが切れているのではないかと心配しています。そのために、ミラーの側面に便利で現代的なUSB充電ポートを設置し、スマホを充電できます。

10倍拡大鏡とクリーニングクロス：Fenairライト付き化粧鏡