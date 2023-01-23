『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト DarkFloral HARNESS Lサイズ 巾2.5cm x【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 47分に出品され04月14日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト DarkFloral HARNESS Lサイズ 巾2.5cm x
【商品説明】
・WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン＆ビースト
・シートベルトにも使われる、強さ柔らかさ耐久性の高いウェビング素材
・神秘的でミステリアスな花柄
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8238円
896 入札履歴
終了
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