『ルクス スクエアビッグトートバッグ vinb-20c55p メンズ ダークグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 17時 47分に出品され04月11日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,237円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス スクエアビッグトートバッグ vinb-20c55p メンズ ダークグレー



【商品説明】

・ショルダー全長:55cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ33cmxヨコ35cmxマチ13cm

・ポケットの数:7(外側1/内側6)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:790g



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 36.40 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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