『ルクス スクエアビッグトートバッグ vinb-20c55p メンズ ダークグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 17時 47分に出品され04月11日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,237円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルクス スクエアビッグトートバッグ vinb-20c55p メンズ ダークグレー
【商品説明】
・ショルダー全長:55cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ33cmxヨコ35cmxマチ13cm
・ポケットの数:7(外側1/内側6)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
・重量:790g
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8237円
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終了
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