『ランダ レインブーツ 晴雨兼用 ボアデザインロングブーツ レディース ダークブラウン 22.5 cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 48分に出品され03月21日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,237円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プラットフォームの高さ:2cm 筒丈:38.5cm/履き口:31cm(計測サイズ:22.5cm)

カテゴリ ファッション

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シューズ タグ ランダ



レインブーツ

晴雨兼用

ボアデザインロングブーツ

レディース

ダークブラウン

22.5

cm