『新品限定価格キャットタワー 木製 天然木 据え置き 宇宙船付き 猫タワー 階段 頑丈 全高148cm 多頭飼い 爪とぎボール 安定感抜群 頑丈 省スペース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 44分に出品され03月27日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【新品限定価格】キャットタワー 木製 天然木 据え置き 宇宙船付き 猫タワー 階段 頑丈 全高148cm 多頭飼い 爪とぎボール 安定感抜群 頑丈 省スペース