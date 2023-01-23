『ユニチャーム グランデリ ふっくら仕立て 低脂肪 鶏ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚・角切りビーフ粒入り 1.7kg×4個入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 10時 15分に出品され04月27日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニチャーム グランデリ ふっくら仕立て 低脂肪 鶏ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚・角切りビーフ粒入り 1.7kg×4個入



【商品説明】

・素材の美味しさあふれる国産のお肉たっぷりの総合栄養食！



【サイズ】

高さ : 23.10 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 7.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。