『NATEC(ナテック) 8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)モービル用同軸ケーブルセット 5m ML-MP NL85M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 59分に出品され03月24日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NATEC(ナテック) 8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)モービル用同軸ケーブルセット 5m ML-MP NL85M
【商品説明】
・2Vケーブルより損失(ロス)の少ないFBケーブル採用
・CCキャップ・飾りリング・六角薄ナット付属
・全長：5m
・同軸ケーブル：8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)
・接栓：ML-MP
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
313 入札履歴
終了
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