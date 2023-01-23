『NATEC(ナテック) 8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)モービル用同軸ケーブルセット 5m ML-MP NL85M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 59分に出品され03月24日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

NATEC(ナテック) 8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)モービル用同軸ケーブルセット 5m ML-MP NL85M



【商品説明】

・2Vケーブルより損失(ロス)の少ないFBケーブル採用

・CCキャップ・飾りリング・六角薄ナット付属

・全長：5m

・同軸ケーブル：8D-FB(フジクラ・ダイア社製8D-FB-LITE)

・接栓：ML-MP



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。