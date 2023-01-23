『変圧器工房 日本製 変圧器 ステップアップトランス 500W 100V→110?120V アースピン付 1012-500-2P3P （海外製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 00分に出品され03月14日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
変換プラグ
【商品名】
変圧器工房 日本製 変圧器 ステップアップトランス 500W 100V→110?120V アースピン付 1012-500-2P3P （海外製
【商品説明】
・【仕様】定格容量：500VA/入力電圧：AC100V/出力電圧：110～120V/入力プラグ：A-2/出力プラグ：Aタイプアースピン付/出力コンセント数：1/プロテクター内蔵/付属品：説明書
・アメリカ・カナダ・ハワイ・アジア(一部地域)の海外電化製品向け。ご購入の前に電圧
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。
メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。
X0187HZXLI
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落札価格8236円
339 入札履歴
終了
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