『待望ののソーラー得点計算機発売 ゲートボール ニチヨー NICHIYO 得点計算機 サンパワースコア ソーラー スコアー カウンター SP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 19分に出品され04月05日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゲートボール
【商品名】
待望ののソーラー得点計算機発売 ゲートボール ニチヨー NICHIYO 得点計算機 サンパワースコア ソーラー スコアー カウンター SP
【商品説明】
・サイズ 65mm×95mm
・ソーラー電池搭載
・付属品 大型収納ケース・ベルト 電池 ソーラーパネル 補助電源 3V-CR2025
・待望のソーラー電池搭載の得点計算機登場！
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X07DJ452VX
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落札価格8236円
386 入札履歴
終了
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