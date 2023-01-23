『待望ののソーラー得点計算機発売 ゲートボール ニチヨー NICHIYO 得点計算機 サンパワースコア ソーラー スコアー カウンター SP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 19分に出品され04月05日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 ゲートボール

【商品名】

待望ののソーラー得点計算機発売 ゲートボール ニチヨー NICHIYO 得点計算機 サンパワースコア ソーラー スコアー カウンター SP



【商品説明】

・サイズ 65mm×95mm

・ソーラー電池搭載

・付属品 大型収納ケース・ベルト 電池 ソーラーパネル 補助電源 3V-CR2025

・待望のソーラー電池搭載の得点計算機登場！



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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