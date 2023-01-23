『プロマーク バックネット 軟式ボール用 BN-37【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 08分に出品され04月04日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロマーク バックネット 軟式ボール用 BN-37
【商品説明】
・キャリーバック付き
・ハンマー付き
・ペグ付き
・前面フレームサイズ:幅600cm×高さ300cm
・組み立て式
・組立時サイズ:幅600cm×高さ300cm
・軟式ボール用
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 4.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
812 入札履歴
終了
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