『SSK(エスエスケイ) ソフトボール用マスク(ゴムボール3・2・1号球対応) CSM2100CS ブラック×シルバーグレー(9096)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 03時 20分に出品され03月17日 03時 20分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) ソフトボール用マスク(ゴムボール3・2・1号球対応) CSM2100CS ブラック×シルバーグレー(9096)
【商品説明】
・重量/600g平均
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 27.90 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
549 入札履歴
終了
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