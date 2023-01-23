『（本州四国 送料無料） 業務用入浴剤 健美薬湯 伝統薬湯 「紫根エキス配合」 １０ｋｇ（５ｋｇ×２）【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 38分に出品され04月28日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 紫根エキス配合（保湿成分） 湯色：青紫色 香り：東洋ハーブのオリエンタルな香り 粉末タイプ 医薬部外品