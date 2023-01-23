『ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 18時 34分に出品され04月05日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200



【商品説明】

・原産国:ウクライナ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.2×200×2cm

・本体重量:300g



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。