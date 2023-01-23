『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム BD12012 BDオレンジ M/L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 13分に出品され03月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム BD12012 BDオレンジ M/L
【商品説明】
・クライマーの必需品、ハーフドームがモデルチェンジ。
【サイズ】
高さ : 15.29 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 26.11 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
449 入札履歴
終了
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