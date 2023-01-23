『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム BD12012 BDオレンジ M/L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 13分に出品され03月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム BD12012 BDオレンジ M/L



【商品説明】

・クライマーの必需品、ハーフドームがモデルチェンジ。



【サイズ】

高さ : 15.29 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 26.11 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。