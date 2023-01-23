『LianLi アドレッサブルRGB対応120mm ファン3 基/コントローラーセット BORA DIGITAL SILVER KIT 日本正【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 06時 48分に出品され04月05日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LianLi アドレッサブルRGB対応120mm ファン3 基/コントローラーセット BORA DIGITAL SILVER KIT 日本正
【商品説明】
・12個のアドレッサブルLEDにより、鮮明な輝きを提供
・ASUS/ASROCK/MSI/GigabyteのアドレッサブルRGB SYNCに対応
・PWM制御により、回転数を900~1800RPMに変動可能
・RGB SYNC非対応マザーボードでもイルミネーションを操作可能なコントローラー付属
・ゴム製コーナースペーサーによる防振対策
・シルバーカラーのアルミ製フレームによる高級感溢れるファンデザイン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属ファン3基に加え、さらに6基の追加ファンやSTRIMER 24PINも接続可能
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
965 入札履歴
終了
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