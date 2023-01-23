『LianLi アドレッサブルRGB対応120mm ファン3 基/コントローラーセット BORA DIGITAL SILVER KIT 日本正【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 06時 48分に出品され04月05日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LianLi アドレッサブルRGB対応120mm ファン3 基/コントローラーセット BORA DIGITAL SILVER KIT 日本正



【商品説明】

・12個のアドレッサブルLEDにより、鮮明な輝きを提供

・ASUS/ASROCK/MSI/GigabyteのアドレッサブルRGB SYNCに対応

・PWM制御により、回転数を900~1800RPMに変動可能

・RGB SYNC非対応マザーボードでもイルミネーションを操作可能なコントローラー付属

・ゴム製コーナースペーサーによる防振対策

・シルバーカラーのアルミ製フレームによる高級感溢れるファンデザイン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属ファン3基に加え、さらに6基の追加ファンやSTRIMER 24PINも接続可能



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。