『RA メンズ スパッツ水着 FLOWERS BLOOM BK M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 52分に出品され03月09日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

RA メンズ スパッツ水着 FLOWERS BLOOM BK M



【商品説明】

・フラットスピンドル

・様々なシーンに活用できるウォータースポーツウエア

・脇巾31cm（Lサイズ）、股下19cm（Lサイズ）

・超撥水生地



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。