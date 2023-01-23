『RA メンズ スパッツ水着 FLOWERS BLOOM BK M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 52分に出品され03月09日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RA メンズ スパッツ水着 FLOWERS BLOOM BK M
【商品説明】
・フラットスピンドル
・様々なシーンに活用できるウォータースポーツウエア
・脇巾31cm（Lサイズ）、股下19cm（Lサイズ）
・超撥水生地
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
527 入札履歴
終了
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