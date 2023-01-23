『ゲルマシー M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 09分に出品され03月29日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゲルマシー M



【商品説明】

・原産国 : 製造国:日本

・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : サイズ:M:40cm、直径2.8mm L:50cm、直径4mm

・材質 :

・質量 : 重量:M:約5.5g、L:約15g



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。