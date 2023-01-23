『TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27 BLUE【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 04時 59分に出品され04月07日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27" BLUE



【商品説明】

・ウィール: 前 76mm/ 82a ・後 62mm/ 78a

・ウィールカラー: CLEAR

・デッキ: プラスティックインジェクションモルディッド・スケートボードデッキ

・トラック: FRONT TRYWHEEL360/ REAR NORMAL 5"

・ブッシュ: BLACK HARD

・ホイールベース: 41cm

・本体サイズ: 約705×190mm