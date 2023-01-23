『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 45分に出品され03月14日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,235円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /
【商品説明】
・ドライバーユニット:約13.5mm
・付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル
・充電時間:約2.5時間
・型式:エレクトレットコンデンサー型
・型式:密閉ダイナミック型
・指向特性: 全指向性
・質量:約34g
・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8235円
640 入札履歴
終了
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