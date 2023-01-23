『サンヨーアメニティ ヘアブラシ 袋入り ２５０本入【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 13時 15分に出品され04月16日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,235円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプル＆スリムな携帯ヘアブラシ。寸法／本体：幅２０×長さ１６５ｍｍカラー／ホワイト質量／６ｇ材質／ＰＰ仕様／ストレートタイプ・袋入り単位（入数）／１箱（２５０本入）メーカー品番／225335※１箱単位でお申し込みください。