『［JAGUY］ヤガイ JAG-1901 マルチギアコンテナ68L ソフトコンテナ キャンプ 収納キャリー (2枚ディバイダー， 68L/リア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 08時 18分に出品され03月09日 08時 18分に終了予定です。即決価格は8,235円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り リール収納ケース

【商品名】

［JAGUY］ヤガイ JAG-1901 マルチギアコンテナ68L ソフトコンテナ キャンプ 収納キャリー (2枚ディバイダー， 68L/リア



【ブランド】

ヤガイ（JAGUY）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。