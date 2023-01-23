『ファンタストプロ TICN ユーティリティ 15番 シャフト硬度R UT-18(R)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 20分に出品され04月20日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,235円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アイアンの精度とウッド飛びを両立させました。 生産国:中国 素材・材質:ヘッド:精密鋳造ハイパーマレージング(TICN高硬度加工)、シャフト:オリジナル軽量・高弾性カーボン、グリップ:チャウサー軽量ラバー 商品サイズ:長さ:35.5インチ、ロフト角:45度、ライ角:62度、バランス:C5±1 重量:380g±5g 付属品:ヘッドカバー