『Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 14時 22分に出品され04月15日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,234円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水
【商品説明】
・【バスタブ型グランドシート】リビングシートのふちが立ち上がり、シート内に砂や虫などが入ってくることを防げます。12cm立ち上がりは、地面から雨水の浸入を防ぐ、快適なリビング空間が作れます。
・【仕様】[セット内容]：リビングフロアシート本体*１、ペグ*4；材質 : 210Dオックスフォード・PUコーティング；耐水圧3000mm；展開サイズ : 320*320*12cm 収納サイズ : 24*30*10cm；重量 : 1.2kg；キャンプだけでなく、ちょっとしたピクニックや公園の芝生でも気軽に利用できます。
・【取付簡単】4隅の黒い部分に鉄心が入っており、ペグダウンしてショックコードを調整して、バスタブ型に立ち上がります。しっかり地面に固定できるので、風に吹き飛ばされる心配もありません。
・【大きサイズ】3サイズ：220*220cm、270*270cm、320*320cm。四方の大きなサイズで、大人数でも
スノーピーク(snow peak) ヴァール Pro.air グランドシート4 SD-650GS-4
¥ 8231
CAPTAIN STAG リベロ ツーリングテントUV(2人用) M-3119
¥ 8231
小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407
¥ 8230
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK
¥ 8229
スノーピーク(snow peak) ロングデイジー UG-550
¥ 8227
TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (
¥ 8227
TRIWONDER 2人用 テント 4シーズン 山岳テント 軽量 防水 バックパック キャンプ ツーリング 登山 てんと 二重層 テント (
¥ 8227
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-TN T2-629-TN
¥ 8227
テンマクデザイン 炎幕スタンダード インナー （オプション品）
¥ 8226
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8226
AYAMAYA テント 1人用 ソロテント 2人用 花見 超軽量 3シーズン 山岳テント 二重層 防水 防風 防雨 通気 設営簡単 キャンプ
¥ 8226
AYAMAYA テント 2人用 ソロテント 1人用 超軽量 キャンプテント 二重層 防水 山岳テント 防風 防寒 4シーズン 防雨 通気 設
¥ 8226
KingCamp キャンプ マット ダブル テントマット インフレーターマット 2人用ダブルサイズ 198x130cm 4cm 枕付き 自動
¥ 8226
テンマクデザイン 炎幕スタンダード インナー （オプション品）
¥ 8225
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8225
Anlik ロッジ型テント 4シーズン グランドシート・メッシュ一体 防風/防水/虫よけ ポール付 2~3人用
¥ 8225
FUNDANGO パップテント 軍幕 1人用 ポリエステル 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気 ゆ
¥ 8225
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート(ピスタ5、リサーピア3用 270cm×270cm用) 1405
¥ 8225
落札価格8234円
834 入札履歴
終了
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