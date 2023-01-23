『Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 14時 22分に出品され04月15日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,234円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水



【商品説明】

・【バスタブ型グランドシート】リビングシートのふちが立ち上がり、シート内に砂や虫などが入ってくることを防げます。12cm立ち上がりは、地面から雨水の浸入を防ぐ、快適なリビング空間が作れます。

・【仕様】[セット内容]：リビングフロアシート本体*１、ペグ*4；材質 : 210Dオックスフォード・PUコーティング；耐水圧3000mm；展開サイズ : 320*320*12cm 収納サイズ : 24*30*10cm；重量 : 1.2kg；キャンプだけでなく、ちょっとしたピクニックや公園の芝生でも気軽に利用できます。

・【取付簡単】4隅の黒い部分に鉄心が入っており、ペグダウンしてショックコードを調整して、バスタブ型に立ち上がります。しっかり地面に固定できるので、風に吹き飛ばされる心配もありません。

・【大きサイズ】3サイズ：220*220cm、270*270cm、320*320cm。四方の大きなサイズで、大人数でも