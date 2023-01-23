『ミラオーウェン ドロストミニショルダーバッグ 09WGB214523 レディース BLU【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 05時 02分に出品され03月26日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,234円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ミラオーウェン] ドロストミニショルダーバッグ 09WGB214523 レディース BLU
【商品説明】
・ショルダー全長:99.5cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ15cmxヨコ20cmxマチ10cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・メイン素材: 合成皮革
・留め具の種類: 引きひも
・表地: フェイクレザー
・重量:190g
CMR-X096S9CKW6
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ピークスピーク あおり型L トート キャメル
¥ 8234
ツモリチサト tsumori chisato ネコフレーム 57390 01 (ブラック)
¥ 8234
[シモン] 作業靴 安全靴半長靴 高所 通気性 JIS規格 チャック付半長靴安全靴 3055黒床 黒 24.5 cm 3E
¥ 8233
トートバッグ 牛革 本革 レディース ショルダーバッグ レディースバッグ レザーバッグ トート バッグ 革 牛革 レザー バッグ シンプル
¥ 8233
イヌエ レザーデザインBag Lサイズ 0638-G622 シルバー
¥ 8233
イヌエ レザーデザインBag Lサイズ 0638-G622 シルバー
¥ 8233
デシグアル クロスボディーバッグ 21WAXP362000 レディース グレー/ブラック
¥ 8233
ルクス 本牛革2wayワンショルダーバッグ k2558n-00s グレーベージュ
¥ 8233
KINOKUNIYA ジップアップショルダーバッグ (スモーキーブルー) AS-14
¥ 8233
デシグアル PVCバッグ 19WAXPCI ブラウン
¥ 8232
デシグアル バッグ 19SAXPBJ BLACK
¥ 8232
デシグアル ハンドバッグ 21SAXAB51014 ホワイト
¥ 8232
デシグアル ハンドバッグ 21SAXAB51014 ホワイト
¥ 8232
デシグアル ハンドバッグ 21SAXAB51014 ホワイト
¥ 8232
デシグアル クロスボディーバッグ 21WAXA915000 レディース ブルー
¥ 8232
ズッケロ zucchero 【zucchero/ズッケロ】カウレザー メッシュショルダーバッグ （ブラウン）
¥ 8222
AGATHA（アガタ）AGT213-552 BBクロスバッグ/ブラック〔代引不可〕
¥ 8218
ブリックス クラッチバッグ X-BAG レディース レッド
¥ 8218
落札価格8234円
867 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！