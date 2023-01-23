『ミラオーウェン ドロストミニショルダーバッグ 09WGB214523 レディース BLU【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 05時 02分に出品され03月26日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,234円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ミラオーウェン] ドロストミニショルダーバッグ 09WGB214523 レディース BLU



【商品説明】

・ショルダー全長:99.5cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ15cmxヨコ20cmxマチ10cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・メイン素材: 合成皮革

・留め具の種類: 引きひも

・表地: フェイクレザー

・重量:190g

CMR-X096S9CKW6

【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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