『Admiral (アドミラル) ADMZ2BT3 トラディショナル ラウンドバッグ カラー：ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 04時 57分に出品され04月16日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,234円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Admiral (アドミラル) ADMZ2BT3 トラディショナル ラウンドバッグ カラー：ブラック



【商品説明】

・カラー：ブラック(10)

・サイズ：W23×D14×H22cm

・素材：合成皮革(PU)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。