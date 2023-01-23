『uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 42【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 05分に出品され03月26日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 42
【商品説明】
・400nmまでのUV:(紫外線)ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded(紫外線の遮断)です。
・可視光線透過率 14%
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8233円
173 入札履歴
終了
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