『uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 42【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 05分に出品され03月26日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 42



【商品説明】

・400nmまでのUV:(紫外線)ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded(紫外線の遮断)です。

・可視光線透過率 14%



【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。