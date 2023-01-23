『Welcome Wood ウッドステージ 90型2段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF902-CB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 16分に出品され03月26日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明木製 フラワースタンド90型2段タイプ完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!外寸 長さ900mm 棚板奥行180mm 高さ 1段目180mm 2段目360mm使用方法 : 野外で使用できます! 個別に配置できますので置き場所を選びません!アイデア次第で使い方が広がるウッドステージ!日本製