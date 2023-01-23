『釣りバッグ シマノ(SHIMANO) タックルクッションバッグ L ブラックダックカモ BA-038T【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 27分に出品され03月16日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 釣りバッグ タックルクッションバッグ L ブラックダックカモ BA-038T



【商品説明】

・サイズ：L

・内寸(cm)：24×47×29

・外寸(cm)：25×48×31

・素材/ポリエステル



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。