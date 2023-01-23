『ゴクスペ(Gokuspe) Gokuevolution(ゴクエボリューション) テンヤタチウオ 豊後スペシャル 165 全長:167cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 17分に出品され03月18日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ゴクスペ(Gokuspe) Gokuevolution(ゴクエボリューション) テンヤタチウオ 豊後スペシャル 165 全長:167cm



【商品説明】

・仕舞寸法:107cm継数:2

・全長:167cm

・品番:豊後SP 165

・自重:171g

・部門名: ユニセックス・ユース

・錘負荷:40~80号



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 115.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。