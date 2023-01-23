『美女と野獣 ベル ドレス コスプレ 子供用 コスチューム 衣装 ディズニー プリンセス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 21時 02分に出品され04月29日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
美女と野獣 ベル コスチューム
素材：ポリエステル
ケア：手洗のみ
商品内容：キャラクターカメオ付きドレス。
※靴は含まれておりません。
XS(3T-4T) 胸囲 約55.9-59.7cm ウエスト 約51-55.9cm ヒップ 約55.9-58.4cm
S(4-6) 胸囲 約66cm ウエスト 約59.7cm ヒップ 約66cm
M(7-8) 胸囲 約67.3cm ウエスト 約62.2cm ヒップ 約69.8cm
L(10-12) 胸囲 約71.1cm ウエスト 約67.3cm ヒップ 約76.2cm
XL(14-16) 胸囲 約78.7cm ウエスト 約73.6cm ヒップ 約83.8cm
公式ライセンス商品です。
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落札価格8232円
310 入札履歴
終了
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