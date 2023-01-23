『ブッシュネル 耐水 コンパクト ルーフプリズム ビノキュラー Bushnell 双眼鏡 メタストア ヤフー店がお届け!【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 16時 13分に出品され04月01日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブッシュネル 耐水 コンパクト ルーフプリズム ビノキュラー Bushnell、BN130105、双眼鏡サイズ：12.7×10.1×6.9cmブッシュネル レジェンド ウルトラHD 折りたたみ式 ビノキュラー。美しいデザインと丈夫で耐久性の高い構造。100％ウォータープルーフ。耐水性。倍率10倍。25mmレンズ。BaK-4プリズム、マルチコートされたオプティック。ノンスリップのゴム製の本体はソフトなタッチで持ちやすいデザインです。大きく使いやすいセンターフォーカスノブ。色：ブラック