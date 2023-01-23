『ベッタ (Betta) 革製 母子手帳ケース ビーママ ブロンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 02時 51分に出品され05月05日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベッタ (Betta) 革製 母子手帳ケース ビーママ ブロンズ



【商品説明】

・[素材] 牛革

・[製造国] 日本

・ママと赤ちゃんの大切な記録をしっかりサポートします



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。