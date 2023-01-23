『軽食品関連 CBD グミ 40粒入 サワーアップル味 No.90350200【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 17時 30分に出品され03月16日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初めてCBDをお試しいただく方やオイルやベイプが苦手な方や女性にもお勧めです。 生産国:アメリカ 内容量:40粒 仕様:20歳以上対象商品 賞味期間:720日
軽食品関連 CBD グミ 40粒入 パイナップル味 No.90350100
¥ 8232
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落札価格8232円
397 入札履歴
終了
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