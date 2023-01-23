『vie septa ビセプター マッサージオイルF N 業務用 1000ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 14時 56分に出品され04月17日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 正規品です。安心して、ご購入して下さい。 商品名 ビセプター マッサージオイルF N 1000ml マッサージオイル 適応：顔及び・肩・首・背中 使用方法 ボトルをよくふり、手のひらに少量のオイルを注ぎ、 顔及び・肩・首・背中をマッサ−ジします。 全成分 ヒマシ油、ブドウ種子油、ホホバ種子油、ベルガモット果実油、オニサルビア油、トコフェロール 注意事項 適さない方：心臓病・高血圧・低血圧・糖尿病・てんかん・喘息・皮膚病・静脈瘤・妊婦など 容器/パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。