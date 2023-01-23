『vie septa ビセプター vie septa スキンローションL-03 1000ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 48分に出品され03月30日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 正規品です。安心して、ご購入して下さい。 商品名 ビセプター vie septa スキンローション L-03 1000ml 生産国／日本 使用方法 洗顔後、適量を手に取るかコットンに含ませ、軽くパッティングするように肌全体に馴染ませてください。 その後、エッセンスE-03 スキンクリームCR-03をご使用いただくとより良いでしょう。 成分 イソフラボン レッドクローバー ユズセラミド 容器/パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。