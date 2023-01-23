『キャロライナヘレラ グッドガール オードパルファムスプレー 30ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 15分に出品され03月29日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トップ：ベルガモット、レモン、アーモンド、コーヒー。ミドル：サンバック・ジャスミン、チュベローズ、オリス、ブルガリアン・ローズ。ラスト：トンカビーンズ、カカオ、サンダルウッド、シダーウッド、バニラ、プラリネ、シナモン 【送料無料】 【人気】 【プレゼント】