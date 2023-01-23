『(まとめ) 近正(チカマサ) 摘果鋏 T-500 1個 〔×5セット〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 51分に出品され03月27日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) 近正(チカマサ) 摘果鋏 T-500 1個 【×5セット】 [ T500 ]