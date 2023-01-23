『TRUSCO ブレードホース 38×48mm 5m TB-3848-5 1巻【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 28分に出品され03月22日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらは「お取り寄せによる問屋直送商品」となります。お取り寄せ先との在庫確認は適時行っておりますが、ごく稀にご注文後に出荷元にて欠品が判明する場合がございます。【商品名】 TRUSCO ブレードホース 38×48mm 5m TB-3848-5 1巻 【ジャンル・特徴】 耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 [ TB-3848-5 ]