『十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径8mm×長さ20m SP-8-20 1本[21]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 50分に出品され04月27日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径8mm×長さ20m SP-8-20 1本 【ジャンル・特徴】 硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に好適です。 [ SP-8-20 ]