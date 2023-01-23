『ベビーダン ベビーゲート マルチダン 白【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 21分に出品され04月06日 14時 21分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベビーダン ベビーゲート マルチダン 白



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 54.10 cm

奥行 : 68.59 cm

重量 : 4.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。