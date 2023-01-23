『寿工芸 寿工芸 水陸両用ポンプ コアパワー 330【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 30分に出品され03月17日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 寿工芸 水陸両用ポンプ コアパワー 330



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :12×23×17cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。