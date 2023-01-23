『刀語 第三巻 / 千刀・ツルギ 【完全生産限定版】 [Blu-ray](中古品)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 04時 08分に出品され04月07日 04時 08分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (中古品)

刀語 第三巻 / 千刀・ツルギ 【完全生産限定版】 [Blu-ray]



【メーカー名】

アニプレックス



【メーカー型番】





【ブランド名】

アニプレックス



【商品説明】

刀語 第三巻 / 千刀・ツルギ 【完全生産限定版】 [Blu-ray]

細谷佳正







お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日〜10日程度とお考え下さい。

カテゴリ DVD、映像ソフト

その他 タグ 刀語

第三巻

/

千刀・ツルギ

【完全生産限定版】

[Blu-ray](中古品)