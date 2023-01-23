『バッキー白片が奏でる昭和の歌謡曲 〔CD5枚組 全100曲〕 別冊歌詞ブックレット カートンボックス収納付き 〔ミュージック 音楽〕 |b04【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 17時 47分に出品され03月12日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 バッキー白片が奏でる昭和の歌謡曲 【CD5枚組 全100曲】 別冊歌詞ブックレット カートンボックス収納付き 〔ミュージック 音楽〕 【ジャンル・特徴】 バッキー白片 バッキー白片が奏でる昭和の歌謡曲 日本ハワイアン ハワイ音楽 音楽 ミュージック CD ＣＤ 歌謡 昭和 おじいちゃん おばあちゃん お父さん おかあさん 祖父母 祖父 祖母 敬老の日 父の日 母の日 プレゼント 贈り物 かよう おんがく みゅーじっく ばっきーしらかた [ TFC-2001 ]



関連ワード:ホビー・エトセトラ 音楽・楽器 CD・DVD

カテゴリ DVD、映像ソフト

その他 タグ バッキー白片が奏でる昭和の歌謡曲

〔CD5枚組

全100曲〕

別冊歌詞ブックレット

カートンボックス収納付き

〔ミュージック

音楽〕

|b04