『マッキントッシュフィロソフィー ベルト MAP808013 メンズ チャ ウェスト95cmまで対応【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 17時 00分に出品され03月20日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マッキントッシュフィロソフィー ベルト MAP808013 メンズ チャ ウェスト95cmまで対応



【商品説明】

・メイン素材: レザー

・商品管理番号：mct-map-808013

・生産国：JAPAN

・素材構成: 100% 牛革

・素材：表：牛革 裏：牛革



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ マッキントッシュフィロソフィー

ベルト

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チャ

ウェスト95cmまで対応