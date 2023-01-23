『まとめ買いアニモンダ インテグラプロテクト ニーレン 猫用療法食 腎臓ケア（豚） ウェットフード100g(16缶セット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 19分に出品され03月28日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

まとめ買いアニモンダ インテグラプロテクト ニーレン 猫用療法食 腎臓ケア（豚） ウェットフード100g(16缶セット)



【商品説明】

・カロリー：127kcal/100gあたり

・内容量：100g×16缶

・分析値：タンパク質7.8％、脂肪10.5％、粗繊維0.7％、粗灰分1.5％、水分77％、カルシウム0.22％、リン0.16％、ナトリウム0.17％、カリウム0.18％、リノール酸1.8％、タウリン0.7g/kg

・原材料：肉類（豚、鶏）、野菜（ポテト）、油脂類（キャノーラオイル）、野菜副産物、ミネラル ※タンパク源：豚、鶏

・添加物（1kgあたり）：ビタミンD3 300IU、ヨウ素0.15mg、銅1.5mg、マンガン2.1mg、亜鉛17mg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。