『DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 厚さ6mm MA3-769-BR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 28分に出品され03月26日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 厚さ6mm MA3-769-BR



【商品説明】

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 【厚さ6mm】 MA3-769-BR

・サイズ：（約）W270×D232cm

・付属品：キャリーバッグ

・収納サイズ：（約）W60×D14×H48cm

・材質：210Dポリエステル（PUコーティング）、ポリエチレン

・重量：（約）1.9kg

X08D67L1HG



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。