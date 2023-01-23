『DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 厚さ6mm MA3-769-BR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 28分に出品され03月26日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 厚さ6mm MA3-769-BR
【商品説明】
DOD(ディーオーディー) ワンポールテントSキノコテント用マット 【厚さ6mm】 MA3-769-BR
・サイズ：（約）W270×D232cm
・付属品：キャリーバッグ
・収納サイズ：（約）W60×D14×H48cm
・材質：210Dポリエステル（PUコーティング）、ポリエチレン
・重量：（約）1.9kg
X08D67L1HG
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8232円
787 入札履歴
終了
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