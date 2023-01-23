『TAKAMIYA(タカミヤ) H.B concept HIBIKI ISO FUKASE-EX 遠投 5-540【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 22分に出品され04月20日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TAKAMIYA(タカミヤ) H.B concept HIBIKI ISO FUKASE-EX 遠投 5-540



【商品説明】

・サイズ:5-540

・付属品:取扱説明書、トップカバー

・使用樹脂:エポキシ樹脂

・対象魚:イサキ(伊佐木) マダイ アジ メジナ 青物

・環境美化協力商品

・釣り方、フィールド:磯釣り(上物) 堤防



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 112.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。