『レディース ゴルフパンツ ロング丈 ゴルフウェア 美脚パンツ ストレッチ ファスナー コットン グレンチェック 千鳥格子 2022千鳥柄 春夏 秋冬送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 05時 14分に出品され03月17日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,232円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肉厚でしっかりとしたハイクオリティーなカツラギストレッチ素材を使用！

千鳥柄なのでゴルフ以外の普段着、きれい目ファッションなど幅広くコーディネートに活用できます。

お洒落とプレーの快適さを追求したスタイリッシュなストレッチ入り千鳥柄ゴルフパンツです。

ゴルフファッションのスタイリングが１ランク格上げされるアイテムです。



※商品説明：

※お客様のお使いのモニター等の環境により、多少色味が異なる場合がございます。

※サイズ表記は実物と若干の誤差が生じる場合があります。

※場合によってはほつれがある場合がございます。機能等に影響はございませんのでその場合にはハサミ等で切って下さい。

※納品時期により、商品仕様及び梱包仕様が多少異なる場合がございます。どちらも製品機能には影響ありません。