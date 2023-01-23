『山下工芸 ふた付き湯?み 有田焼 点紋唐草蓋付汲出 9.5×8.5cm 755413931【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 48分に出品され03月03日 09時 48分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品サイズ:9.5×8.5cm
生産国:日本
素材:磁器
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落札価格8231円
298 入札履歴
終了
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