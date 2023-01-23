『ファープラスト ジオット リード ブラック 超大型犬用 G25/120【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 22分に出品され03月31日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,231円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品紹介イタリアferplast社製犬用リード。ナチュラルシリーズ・リードの「エルゴノミック」タイプです。革の風合いはそのままに、摩擦を防ぐ安心のソフトパッドハンドル仕様です。サイズ:W2.5×120cm適応体重 ~60kg※これらの高級革製品はサイズは各モデルごとに多少の誤差が生じますのでご了承下さい。※イタリアferplast社の仕様変更により金具の色やロゴなど写真と異なる場合がございますがご了承下さい。ご注意（免責）＞必ずお読みください※イタリアのメーカーより商品の仕様、セット内容など変更が頻繁にありますので商品写真と異なる場合がありますがご了承下さい。例)犬猫用品や鳥用品、小動物用品の色・デザイン・サイズ・パーツの数が画像と違う等
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落札価格8231円
660 入札履歴
終了
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