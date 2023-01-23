ファープラスト ジオット リード ブラック 超大型犬用 G25/120【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品紹介イタリアferplast社製犬用リード。ナチュラルシリーズ・リードの「エルゴノミック」タイプです。革の風合いはそのままに、摩擦を防ぐ安心のソフトパッドハンドル仕様です。サイズ:W2.5×120cm適応体重 ~60kg※これらの高級革製品はサイズは各モデルごとに多少の誤差が生じますのでご了承下さい。※イタリアferplast社の仕様変更により金具の色やロゴなど写真と異なる場合がございますがご了承下さい。ご注意（免責）＞必ずお読みください※イタリアのメーカーより商品の仕様、セット内容など変更が頻繁にありますので商品写真と異なる場合がありますがご了承下さい。例)犬猫用品や鳥用品、小動物用品の色・デザイン・サイズ・パーツの数が画像と違う等